O Intercidades vai chegar a Viana do Castelo a partir de 14 de julho

A partir de 14 de julho, será possível viajar entre Lisboa e Viana do Castelo sem trocar de comboio. O serviço Intercidades vai chegar pela primeira vez a Viana do Castelo graças à inauguração da primeira fase da eletrificação da Linha do Minho. Este comboio de longo curso vai circular seis vezes por semana nos dois sentidos, de acordo com a informação publicada na página oficial da CP esta sexta-feira.

A transportadora vai ainda trocar as automotoras a gasóleo por automotoras elétricas no serviço regional entre Viana do Castelo e Nine.

