Novo passe para o Tâmega e Sousa arranca em maio

Os habitantes da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Tâmega e Sousa vão beneficiar de passes mais baratos apenas a partir de 1 de maio. Esta CIM já fechou a proposta de adesão ao Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART), mas só tem condições para reduzir os preços um mês depois do arranque, a 1 de abril, da iniciativa do Governo, que financia a redução dos passes intermodais nas áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais.

