Na guerra de spreads já há um banco a oferecer 1%

O mercado do crédito à habitação está ao rubro em Portugal. No ano passado, os bancos concederam 9,8 mil milhões de euros para a compra de casa, mais 19,1% do que em 2017, apesar de o Banco de Portugal ter criado “travões” à concessão de crédito aos particulares. E este ano, a concessão de empréstimos para compra de casa teve o melhor arranque em nove anos. Para não perderem a corrida, as instituições financeiras estão a esmagar as margens de lucro, já pressionadas por taxas de juro negativas. Desde o início de 2019, Santander, Crédito Agrícola e BPI anunciaram a descida dos spreads mínimos. Mas nesta guerra da concorrência, por enquanto, é o Bankinter que leva a melhor – é o único banco que oferece um spread de 1%, ainda que só em determinadas condições.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia