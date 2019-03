Moscovici faz mea culpa: “Às vezes erramos na avaliação das medidas”

A Comissão Europeia (CE), pela voz do comissário dos Assuntos Económicos, fez um mea culpa no caso dos diferendos que já teve com este governo na questão do défice público. Ao Dinheiro Vivo, o responsável europeu admitiu alguns “erros” na avaliação das medidas anunciadas, do impacto das reformas estruturais no défice.

