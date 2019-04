Medway mantém reparação de comboios nas oficinas da EMEF

A Medway vai manter a reparação de vagões e locomotivas nas oficinas da EMEF do Entroncamento. A empresa de transporte ferroviário de mercadorias liderada por Carlos Vasconcelos chegou a acordo na terça-feira, 2 de abril, com a empresa de manutenção de comboio do grupo CP. O anúncio foi feito duas semanas depois de ter abandonado o projeto de criação de uma unidade autónoma em parceria com a EMEF. A Medway, depois deste negócio, vai contratar mais de 50 pessoas nos próximos meses.

