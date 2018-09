Manuela Moura Guedes é a "Procuradora" em novo vídeo da SIC

A jornalista Manuela Moura Guedes vai estar todas as segundas-feiras no Jornal da Noite, da SIC. Já a partir do próximo dia 8

"Procura além da notícia rápida e seca, procura o que se esconde nas meias verdades, procura as contradições, as promessas vazias, procura a resposta que, afinal, ninguém deu, procura também os gestos bondosos que passam despercebidos, procura as ideias simples que fazem a diferença, procura momentos que fazem simplesmente sorrir". É desta forma que é apresentada a jornalista Manuela Moura Moura Guedes, a "Procuradora" que todas as segundas-feiras vai estar no "Jornal da Noite", da SIC, já a partir do próximo dia 8.

A jornalista, que em 2010, saiu da TVI depois da administração da estação de Queluz de Baixo suspender o "Jornal Nacional" de sexta-feira, regressa à televisão com um espaço de comentário na SIC. Na noite desta quinta-feira, a estação de Carnaxide partilhou nas redes sociais um vídeo, em forma de "teaser", revelando o nome do espaço de comentário da jornalista.

O anúncio da ida de Manuela Moura Guedes para a SIC surge depois de se saber que o jornalista Miguel Sousa Tavares deixa o canal do Grupo Impresa para regressar à antena da TVI e após a notícia da transferência do ano no mercado televisivo, a 22 de agosto: a contratação de Cristina Ferreira passa a ser a grande aposta da estação de Carnaxide e sai de Queluz de Baixo, onde fazia dupla com Manuel Luís Goucha no programa das manhãs.