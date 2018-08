A transferência do ano: Cristina Ferreira muda-se para a SIC

É a notícia do ano no mercado televisivo. Cristina Ferreira vai mudar-se da TVI para a SIC, passando a ser o grande rosto do entretenimento na estação de Carnaxide a partir de setembro.

A apresentadora, que desde 2004 faz dupla com Manuel Luís Goucha nas manhãs da TVI, vai passar a ser concorrente direta do seu agora antigo parceiro, devendo assumir a apresentação das manhãs da SIC.

A saída de Cristina Ferreira da TVI foi confirmada ao DN por uma fonte oficial da estação, que assumiu "a não renovação do contrato" que liga a apresentadora ao canal de Queluz até ao "fim de novembro". "Estamos em negociações com a Cristina sobre os termos de finalização do contrato", acrescentou a mesma fonte, resumindo as razões para esta separação: "Temos projetos empresariais diferentes que nos fazem por um ponto final nesta ligação de 16 anos".

O jornal Expresso adianta que Cristina Ferreira vai acumular as funções de apresentadora com o cargo de consultora executiva da direção geral de e entretenimento do canal, que é atualmente liderada por Daniel Oliveira. De resto, a popular apresentadora é a primeira grande contratação da SIC desde que Daniel Oliveira assumiu essa direção em junho passado.

Aos 40 anos, Cristina Ferreira, que se estreou em televisão nos programas diários do reality show "Big Brother", assume assim uma nova etapa numa carreira que transbordou já os limites do pequeno ecrã. Uma loja, uma linha de sapatos, um perfume e a revista "Cristina" são outros projetos que fazem parte da marca em que se transformou o nome de Cristina Ferreira.

O DN tentou contactar a SIC e a própria apresentadora, mas não foi possível até ao momento.