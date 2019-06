"Com Tordesilhas criam-se dois impérios marítimos. Depois vêm os outros tirar-nos"

O ministro da Cultura e do Desporto espanhol, José Guirao esteve em Lisboa para abrir a Mostra Espanha, um festival em que se mostra o que se está a fazer do outro lado da fronteira. Falou ao DN sobre a comemoração do V Centenário da Viagem de Circum-Navegação, o que une portugueses e espanhóis, o independentismo e os desafios da próxima legislatura.