Linha do Norte: Obras entre Ovar e Gaia ficarão prontas com três anos de atraso

A Comissão Europeia vai financiar, em 60%, as obras de modernização no troço da Linha do Norte entre Ovar e Gaia. Bruxelas vai atribuir 118,7 milhões de euros em fundos comunitários para a intervenção num dos piores troços da ferrovia nacional, que irá custar um total de 196 milhões de euros. Só que estas obras deverão ficar concluídas com quase três anos de atraso, conforme é possível entender pelas declarações da comissária europeia de Política Regional, Corina Crețu.

