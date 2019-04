Investimento para reduzir passes cresceu 32 milhões em meio ano

O programa PART, de apoio à redução do preço dos transportes públicos em todo o país, já conta com um orçamento total de 117,5 milhões de euros. Isto quer dizer que o montante associado a esta medida cresceu 32 milhões de euros, mais 38%, desde que foi anunciado, em outubro de 2018, no Orçamento do Estado para 2019. A subida deve-se ao aumento da contribuição das autarquias e do Fundo Ambiental.

