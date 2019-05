Igualdade: Três dias e 20 propostas para mudar o país

Tornar Portugal mais igual. É este o objetivo do congresso Internacional que terá lugar em Lisboa de 28 a 31 de maio e que culminará com a apresentação ao governo de um documento estratégico com 20 propostas capazes de transformar o país, no curto prazo, no mais avançado do mundo em políticas de inclusão e diversidade social.

