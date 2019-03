O que pode a astrobiologia trazer ao mundo dos negócios? Novos horizontes, fronteiras mais vastas; um novo campo de potencial expansão para os futuros empreendedores e empresas e a adaptação ao universo empresarial da experiência e estratégias usadas na exploração científica. Foi esta a conclusão a que se chegou com a 2ª conferência do ciclo Frontier Knowledge, iniciativa do programa Santander Universidades, que decorreu esta quarta-feira no Money Club deste banco no campus de Carcavelos da Nova School of Business and Economics (SBE). A oradora convidada foi Zita Martins, a única astrobióloga portuguesa, que conta já um vasto currículo de investigação e colaboração com equipas e organismos internacionais, como a NASA e a ESA. Já depois da conferência, em que explicou o que é e o que faz a ciência que domina, Zita Martins não hesitou na resposta àquela pergunta: “Neste momento, acima de tudo, há muitas pontes entre a ciência e o mundo empresarial e há que continuar assim se queremos ter um futuro nesta área”, afirmou.

