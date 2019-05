Governo sacrifica investimento público e peso no PIB é agora o mais fraco da UE

O investimento público foi fortemente revisto em baixa entre o que estava prometido no Orçamento do Estado deste ano e as novas previsões do Governo (Programa de Estabilidade) e isso tem já, pelo menos, uma consequência: segundo a Comissão Europeia (CE), Portugal vai ter, juntamente com Itália e Espanha, o nível de investimento público mais fraco da Europa, cerca de 2,1% do produto interno bruto (PIB).

