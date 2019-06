Documento Único vai mudar. Agora já o pode guardar na carteira

O Documento Único Automóvel vai mudar. Vai passar a ter um formato semelhante ao do cartão de cidadão, segundo um comunicado do Ministério da Justiça enviado esta quarta-feira às redações. "Será mais fácil de manusear e de guardar na carteira."

Numa primeira fase, já a partir de 1 de agosto, o novo documento aplica-se apenas às novas matrículas. Os proprietários dos restantes automóveis terão de aguardar até 2020. O Instituto dos Registo e Notariado (IRN) estima que, até ao final do ano, sejam emitidos cerca de 1,7 milhões de documentos, dos quais cerca de 200 mil terão este novo formato, explica a mesma fonte.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A medida, que se insere no Simple+ e está incluída no Plano Justiça+ Próxima, "visa também simplificar o conteúdo informativo disponível no documento e reúne dados relativos às características do veículo e ao seu proprietário".

"Esta medida é coordenada pelo Instituto dos Registo e Notariado (IRN), em colaboração com o Instituto de Mobilidade e Transportes (IMT), a Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM) e as diversas entidades fiscalizadoras do trânsito (GNR, ANSR)."