CTT: 200 mil embalagens solidárias para Moçambique já esgotaram

Em menos de 24 horas, os CTT atingiram o objetivo definido de donativos de roupas para Moçambique, depois da passagem do ciclone Idai que afetou milhares de pessoas. As 200 mil embalagens solidárias disponibilizadas pelos Correios de Portugal esgotaram no primeiro dia da iniciativa.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia