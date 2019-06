Brexit e queda da libra arrefecem turismo da Madeira

O Brexit e a desvalorização da libra estão a preocupar o turismo da Madeira, o principal motor da economia do arquipélago. O Reino Unido já perdeu no ano passado a liderança no ranking dos principais mercados de origem de turistas para a Alemanha, o que acabou por se traduzir numa quebra de 1,2% no total de hóspedes, para 1,6 milhões. E os números dos dois primeiros meses deste ano mostram uma redução de 1,7% no número de hóspedes provenientes do Reino Unido, segundo a Direção Regional de Estatísticas da Madeira. Os proveitos do alojamento também baixaram 4%.

