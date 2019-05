Berardo diz que "pessoalmente" não tem dívidas e não abdica da coleção de arte

"Eu pessoalmente não tenho dívidas. Claro que não tenho dívidas", afirmou Joe Berardo aos deputados na II Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão da CGD. O empresário tinha explicado que nunca iria dar avales pessoais para financiamentos com o objetivo de investir em ações. No entanto, em 2008 o empresário deu títulos da Associação Coleção Berardo como garantia. Mas diz que não vai abdicar das obras de arte.

"Nunca ia dar a coleção que faz parte da minha vida", disse Berardo. Segundo uma versão preliminar da auditoria da EY, a Fundação Berardo e a Metalgest deviam, no final de 2015, um total de 320 milhões à CGD. Desse montante, o banco público tinha assumido perdas superiores a 152 milhões de euros.

Berardo é ainda um dos grandes devedores do BCP e do Novo Banco, com empréstimos próximos de cerca de 960 milhões de euros. Esses bancos deram ordem para executar bens do empresário madeirense e de empresas relacionadas com Berardo.

Segundo o Jornal Económico, querem executar a garantia de 100% dos títulos da Associação Coleção Berardo, que terá sido avaliada por especialistas em 500 milhões de euros. "Eles não têm a coleção, eles têm títulos da coleção", diz Berardo em respostas a questões de Mariana Mortágua.

A deputada do Bloco de Esquerda confrontou o empresário com o reforço de 150 milhões que fez em 2008 na coleção, quando deixou de pagar os juros do empréstimo à CGD. "Algum empréstimo que fizesse. Não me lembro", respondeu.

Rui Barroso e Elisabete Tavares são jornalistas do Dinheiro Vivo.