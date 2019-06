BdP autorizou mais de 3800 intermediários de crédito

O aumento do crédito ao consumo está a abrandar, mas o número de intermediários que atuam em nome de instituições de crédito especializado continua a proliferar. Desde a entrada em vigor do novo regime para supervisão do sector, no início do ano passado, o Banco de Portugal recebeu 5988 pedidos de autorização da atividade onde predomina a concessão de crédito em stands automóveis. Destes, aprovou mais de 60%, ou 3827. Outros 995 pedidos foram indeferidos, com mais de mil a aguardarem a análise da instituição.

