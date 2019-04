Bancos avançam com processo judicial contra Joe Berardo

A Caixa Geral de Depósitos, o BCP e o Novo Banco vão avançar com um processo judicial contra Joe Berardo para liquidar parte dos cerca de 980 milhões de euros de dívida que o empresário tem para com as instituições, escreve o Correio da Manhã, esta segunda-feira.

A maior parte do financiamento está no BCP e na CGD. Os bancos decidiram avançar pela via judicial depois de Joe Berardo ter recusado o acordo que tinham proposto e que tinha como eixo central a Fundação Berardo e a coleção de obras de arte.

De acordo com o diário, a estratégia jurídica que os bancos irão seguir é a de demonstrar que Joe Berardo é o último beneficiário de empresas que "estão na sua esfera". Num parecer da Direção de Gestão de Risco da CGD refere-se que apenas uma garagem no Funchal foi detetada enquanto "património direto do empresário".

