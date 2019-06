Banca foi o único serviço a perder peso no emprego

Ainda usávamos escudos no bolso e nem sonhávamos voltar a passar por uma ajuda externa e um período de austeridade. Nessa altura, no ano 2000, a indústria era o setor económico com maior peso no emprego, seguido do comércio, da administração pública, da agricultura e da construção, revelou esta semana o Eurostat, pormenorizando os diferentes ramos dos serviços, onde a banca se destaca pela negativa.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia