Aeroporto do Porto vai movimentar 32 aviões por hora

O Aeroporto do Porto está a ser alvo de um investimento de 15 milhões de euros na ampliação do caminho de circulação paralelo à pista, o que permitirá que a infraestrutura aumente a capacidade de 20 para 32 movimentos/hora, mais 60%. Este projeto, que deverá estar concluído em finais de 2020, irá permitir reduzir o tempo que os aviões utilizam na pista de aterragem e, assim, assegurar um crescimento da capacidade do aeroporto.

