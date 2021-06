Greve: Metro só circula a partir das 10h na quinta-feira

Quinta-feira é dia de greve parcial no Metro de Lisboa. O arranque da circulação está previsto apenas para as 10 horas, devido a uma greve parcial convocada pela federação de sindicatos dos transportes Fectrans. Não estão previstos serviços mínimos, segundo acórdão do Tribunal Arbitral publicado no domingo.

A greve parcial vai decorrer entre as 5h e as 9h30 para a generalidade dos trabalhadores e entre as 9h30 e as 12h30 para os funcionários administrativos, apoio e técnicos superiores.

