Gratuitidade dos transportes em Lisboa é "louvável" mas descoordenada

A Associação Nacional de Transportes de Passageiros (Antrop) considerou esta quinta-feira "louvável" e "estimável" a aprovação pela câmara de Lisboa da gratuitidade dos transportes públicos para residentes jovens e idosos, mas lamentou a falta de coordenação da medida.

"Relativamente à Área Metropolitana de Lisboa, o que nós achamos menos positivo não é tanto a decisão de [o transporte público] ser ou não gratuito. O que nós achamos menos positivo é não haver coordenação. Isso é que eu acho que é que é um pecado deste país, é a falta de cultura de coordenação e de articulação", afirmou o presidente da Antrop, Luís Cabaço Martins.

Falando durante o encontro 'Transporte Rodoviário (Passageiros e Mercadorias)', promovido no Porto pelo jornal 'Transportes & Negócios, o dirigente associativo considerou que "esta medida da câmara de Lisboa é muito louvável, muito estimável, mas não está coordenada e, portanto, a AML [Área Metropolitana de Lisboa] recebe esta notícia com preocupação".

Segundo Cabaço Martins, "são conhecidos" os "problemas de financiamento" no serviço público de transporte de passageiros na AML e, não tendo sido esta medida da autarquia lisboeta "acordada nem com a AML, nem com a TML [Transportes Metropolitanas de Lisboa]", é previsível que "vá acontecer alguma desconformidade e alguns choques".

"Eu lembro-me, por exemplo, que isso aconteceu e está a acontecer em Cascais, que não passou para a AML todas as competências relativamente à mobilidade e tínhamos a situação caricata de que, em duas ruas paralelas ou, até, na mesma rua, num autocarro pagava-se o transporte e no outro não se pagava nada, porque um era o autocarro da câmara e o outro era o autocarro do operador que estava a cumprir o contrato de prestação de serviços".

"Isto não faz sentido nenhum. As pessoas não percebem isto. Se até a nós, que somos do setor, nos custa perceber. Isto é falta de coordenação", sustentou.

Outro exemplo de descoordenação apontado pelo presidente da Antrop é a "saída de algumas câmaras da Associação Nacional de Municípios, para poderem negociar diretamente com o Governo": "É uma posição legítima, mas isso revela aquilo que, no fundo, é um pouco o espírito português de olharmos sempre para o nosso umbigo e trabalharmos sozinhos", disse.

A Câmara de Lisboa aprovou EM 21 de abril, por unanimidade, a gratuitidade dos transportes públicos na cidade para residentes jovens e idosos.

Numa declaração aos jornalistas, no final da reunião do executivo que aprovou a proposta, o presidente da autarquia, Carlos Moedas (PSD), disse esperar que a medida esteja em vigor, para os maiores de 65 anos, a partir de "junho ou julho" e, para os estudantes até aos 23 anos, em setembro, no arranque do próximo ano letivo, depois da aprovação da Assembleia Municipal e da concretização de alguns "passos tecnológicos".