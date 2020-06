Governo reserva 1,2 mil milhões de euros para a TAP

Dívida pública sobe este ano para 134,4% do PIB

Orçamento suplementar prevê subida do défice para 6,3% do PIB

O Governo reservou até 1,2 mil milhões de euros para a injetar na TAP devido à crise que a transportadora aérea atravessa.

O valor foi anunciado pelo secretário de Estado do Tesouro. "O Orçamento do Estado Suplementar já prevê um montante máximo são 1,2 mil milhões de euros", afirmou Álvaro Novo na conferência de imprensa de apresentação do documento.

As negociações com a Comissão Europeia ainda decorrem, mas o Executivo espera que fiquem fechadas esta semana. "O processo de ajuda à TAP ainda não está concluído. Já fizemos o pedido de auxílios de Estado à Comissão Europeia e deverá ocorrer ainda esta semana", antecipou o governante.

Questionado sobre o instrumento da ajuda, a equipa das Finanças não esclareceu os moldes dessa ajuda: se seria através de aumento da posição se através de empréstimos com garantias do Estado.

Em atualização

