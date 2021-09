Três ministérios deste governo enviaram uma nota conjunta no dia 24 de agosto, na qual defendem "a vitalidade da economia", com grande relevo no setor privado que, insistem as referidas tutelas, está a criar muitos empregos nesta fase da retoma, apesar da pandemia.

Problema: o governo usou números do inquérito ao emprego do Instituto Nacional de Estatística (INE) e incluiu nas suas contas o pessoal das escolas públicas e do Serviço Nacional de Saúde. Auxiliares, professores, médicos, enfermeiros e muitos outros foram aglutinados ao emprego privado em mais esta ação de comunicação do governo.