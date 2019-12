Governo esclarece: proposta orçamental não inclui aumento extra das pensões

Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, na apresentação do Orçamento da Segurança Social para 2020

"Consta da proposta do Governo uma valorização real dos rendimentos dos pensionistas dos escalões mais baixos", que inclui a atualização das pensões prevista na lei, de 0,7%, para cerca de dois milhões de pensionistas e um aumento do valor do referencial do Complemento Solidário para Idosos (CSI), disse a ministra Ana Mendes Godinho numa conferência de imprensa sobre o orçamento da Segurança Social.

"Em sede de especialidade veremos, mas esta é a proposta do Governo", disse a ministra quando questionada sobre o aumento extraordinário de pensões, uma medida que foi implementada nos últimos três anos.

Ana Mendes Godinho adiantou que o OE2020 prevê um aumento de 744 milhões de euros na despesa global com pensões no próximo ano e que esta verba reflete também "os aumentos ao longo dos últimos três anos e a eliminação do fator de sustentabilidade em profissões de desgaste rápido".

O montante de 338 milhões de euros inscritos no relatório que acompanha o OE2020 relativos à "parcela de atualização extraordinária de pensões" é referente então ao dinheiro que a Segurança Social vai gastar no próximo ano com o aumento extra decorrente dos anos anteriores.

Já no articulado do OE2020, o Governo refere que, no próximo ano, "reforça as pensões contributivas de valor mais baixo, de modo a aumentar os rendimentos destes pensionistas e a combater a pobreza entre as pessoas idosas".

Nos últimos três anos, na anterior legislatura, o Governo atribuiu um aumento extraordinário até 10 euros por pensionista. Em 2017 e 2018, este aumento foi aplicado a partir de agosto e em 2019 a partir de janeiro.

Também segundo a lei que atualiza pensões, estão previstos aumentos de 0,7% em 2020 para a maioria dos pensionistas.

As pensões até dois Indexantes de Apoios Sociais (IAS), ou seja, até 877,6 euros brutos, nas quais se inclui a maioria dos pensionistas, aumentam 0,7% em janeiro, um acréscimo inferior aos 1,6% em 2019 para estes pensionistas.

Por sua vez, as pensões entre duas e seis vezes o valor do IAS (entre 877,6 euros e 2.632,8 euros brutos) serão atualizadas em 0,2%.