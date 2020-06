Governo cria abono de família extra a pagar em setembro

O Governo decidiu criar dois novos apoios para as famílias e trabalhadores que perderam rendimentos devido à crise provocada pelo confinamento forçado da população, incluindo um abono de família extraordinário a pagar em setembro.

A notícia é avançada esta quinta-feira pelo jornal Público, que adianta que será criado também um complemento para os trabalhadores com vencimentos até 1270 euros que sofreram cortes de um terço no salário devido à crise provocada pelas medidas adotadas no âmbito da epidemia. O complemento poderá ir até aos 351 euros.

O jornal escreve que os apoios serão pagos de uma só vez. O Conselho de Ministro de hoje inclui também novas regras de apoio às empresas, incluindo a substituição do lay-off (suspensão do contrato de trabalho) simplificado.

O Governo também irá decidir esta quinta-feira sobre o desconfinamento na região de Lisboa, onde se tem registado o maior número de casos positivos testados ao novo coronavírus.