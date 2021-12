Governo abre concurso para 27 vagas diplomáticas e consulares

O Ministério dos Negócios Estrangeiros vai recrutar 27 pessoas para funções diplomáticas e consulares, no início de 2022, de acordo com um aviso publicado esta terça-feira em Diário da República, dando conta da abertura de um concurso "externo de ingresso na categoria de adido de embaixada da carreira diplomática".

O concurso foi aberto esta terça-feira. Estão elegíveis todos os cidadãos portugueses com "licenciatura, conferida por universidade ou estabelecimento de ensino portugueses ou estrangeiros, devidamente reconhecida". Os candidatos "não podem estar inibidos do exercício de funções públicas ou interditos para o exercício das funções" a que se candidatam. Além disso também é um requisito "a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções e ter cumprido as leis de vacinação obrigatória".

Os candidatos que preencherem as 27 vagas vão exercer funções "nos serviços internos e nos serviços periféricos externos" do Ministério dos Negócios Estrangeiros, "encontrando-se estatutariamente vinculados a um regime de mobilidade e exclusividade profissional. Por isso, as funções em causa estarão "em conformidade com o interesse do serviço público, constituindo um corpo especial da Administração Pública, sujeito a exigências específicas de representação do Estado".

Os interessados nas vagas abertas têm até 18 de janeiro para submeterem candidaturas, concretamente "15 dias úteis contados a partir do dia seguinte ao da publicação deste aviso". Para se candidatarem, os interessados devem preencher um formulário no Portal Diplomático, onde têm de indicar os dados pessoais e anexar o comprovativo das habilitações literárias.

