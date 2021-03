Alexandra Leitão, Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública.

O governo quer que a duração das comissões de serviço dos dirigentes públicos também esteja dependente da avaliação periódica dos resultados, de acordo com as Grandes Opções (GO) a que o Dinheiro Vivo teve acesso.

A ideia é criar "uma nova geração de dirigentes públicos qualificados e profissionais, cujos resultados sejam avaliados periodicamente, com efeito na duração da comissão de serviço", refere o documento que foi aprovado no Conselho de Ministros na generalidade da quinta-feira, dia 18 de março.