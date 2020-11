EM DIRETO. Portugal Que Faz debate soluções para a região do Porto

Num ciclo de seis conferências, o Novo Banco junta-se às associações representativas de cada região para debater os desafios que as empresas enfrentam.

A iniciativa Portugal que Faz, promovida pelo Novo Banco, vai percorrer o país, de norte a sul, em encontros com o tecido empresarial, para debater ideias e encontrar soluções nesta conjuntura difícil de pandemia.

Num ciclo de seis conferências, de que esta é a terceira, o banco junta-se às associações representativas de cada região para debater os desafios que as empresas enfrentam.

Nesta conferência na AEBA - Associação Empresarial do Baixo, cuja abertura está a cargo do Pedro Ivo Carvalho, diretor adjunto do Jornal de Notícias, de António Ramalho, CEO do Novo Banco e de Carlos Andrade, chief economist do Novo Banco.

Participam no painel de debate António Ramalho, CEO do Novo Banco, José Manuel Fernandes, Presidente da AEBA - Associação Empresarial do Baixo Ave, Luís Miguel Ribeiro, Presidente da AEP - Associação Empresarial de Portugal, Vitor Poças e Presidente da AIMMP - Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal.

Acompanhe a conferência nesta página.