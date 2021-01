Diretora do Centro Distrital de Setúbal demite-se depois de polémica com vacinas

A diretora do Centro Distrital de Setúbal do Instituto da Segurança Social pediu a demissão depois da polémica de alegada vacinação indevida de funcionários.

"A Diretora do Centro Distrital de Setúbal do Instituto da Segurança Social (ISS), Natividade Coelho, apresentou esta sexta-feira o seu pedido de cessação de funções. O pedido foi aceite pelo Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social e produz efeitos na próxima segunda-feira", refere uma nota do Instituto de Segurança Social.

