Direito de resposta. "Banco de Portugal alerta para duas entidades sem autorização para exercer atividade financeira"

No transato dia 13 de setembro de 2022 foi publicada no site DN uma peça jornalística intitulada "Banco de Portugal alerta para duas entidades sem autorização para exercer atividade financeira", a qual tem como visados Prime Press Unipessoal, Lda e Daniel Filipe Gonçalves Martins.

Ora, a Prime Press Unipessoal Lda e Daniel Filipe Gonçalves Martins. em momento algum exerceram as atividades de concessão, intermediação ou consultoria de crédito e estão plenamente conscientes de que não se encontram habilitados para tal junto do Banco de Portugal.

Sucede que, a sua atividade consiste apenas e tão só em ações de marketing e campanhas de captação de Leads para as entidades de intermediação de crédito com quem celebrou contratos , as quais se encontram habilitadas junto do Banco de Portugal e que são expressamente identificadas na sua plataforma online.

Tal foi prontamente transmitido e comprovado ao Banco de Portugal, aguardando-se a retirada do comunicado do seu site.

Nesse sentido, a publicação da referida peça jornalística deturpa a realidade factual, visando apenas a humilhação pública de uma entidade que exerce e sempre exerceu uma atividade lícita.

Nota da Direcção: "Conforme noticiado, os factos divulgados resultam de um comunicado público que o BdP emitiu, e que à data de hoje ainda se encontra publicado no respectivo site. O DN faz jornalismo, sério, rigoroso e independente, e não se move por interesses mesquinhos ou menores , razão pela qual rejeitamos a acusação que nos é feita de com tal notícia termos visado a humilhação pública dos respondentes."