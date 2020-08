Défice público de janeiro a julho explode quase 1800%

Primeiro-ministro admite aumento do salário mínimo em 2021

Preservar empregos. Bruxelas propõe 5,9 mil ME para apoio a Portugal

O défice público acumulado no período de janeiro a julho deste ano atingiu os 8332 milhões de euros, o que representa um aumento deste desequilíbrio na ordem dos 1770% face aos mesmos sete meses do ano passado (o défice em julho de 2019 estava nos 445 milhões de euros).

Segundo o ministério, em apenas um ano (até final de julho último) houve um "agravamento em resultado da pandemia de 7853 milhões de euros face ao período homólogo".

É o "efeito combinado de contração da receita (-10,5%) e de crescimento da despesa (5,3%)".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A nota ministerial ressalva, no entanto, que "a execução evidencia os efeitos da pandemia de covid-19 na economia e nos serviços públicos também na sequência de adoção de medidas de política de mitigação".

Por exemplo, as Finanças destacam "a redução da receita fiscal e contributiva em resultado da diminuição acentuada da atividade económica provocada pelo período mais intenso de recolhimento e de utilização do lay-off". O regime de lay-off, que cortou salários e horários de trabalho de quase 900 mil trabalhadores, esteve em vigor de finais de março até final de julho.

Além do impacto da pandemia na receita e na despesa, a tutela de João Leão destaca ainda "as seguintes medidas extraordinárias de política de apoio às famílias e às empresas" que explicam "uma degradação adicional do saldo de pelo menos 2.271 milhões de euros".

Leia mais em Dinheiro Vivo, a sua marca de economia