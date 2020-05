Cuidados que deve ter com o MB Way

MB Way

O confinamento devido à pandemia de coronavírus tem levado a um aumento das compras dos pagamentos online. Mas também tem levado criminosos a burlar mais vítimas nos serviços MB Way e MB Phone.

Entre as queixas que têm surgido estão as de pequenos comerciantes, cujas contas bancárias acabaram a zeros depois de serem enganados por burlões.

A tática dos criminosos passa por convencer as vítimas a cederem-lhes o controlo das suas contas bancárias, sem perceberem que o estão a fazer.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Se não utiliza ou não sabe utilizar o MB Way ou o MB Phone, tenha cuidado. Nunca vá a uma caixa Multibanco - ATM - por indicação de possíveis clientes com a promessa de que vai receber um pagamento. Se lhe disserem para se dirigir a um Multibanco e seguir instruções, recuse imediatamente.

Também não deve ceder dados pessoais ou das suas contas bancárias a terceiros.

O MB Way e o MB Phone são serviços da SIBS que permitem serviços, como pagamentos e transferências de forma automática, através do telemóvel, sem ser preciso usar um cartão de pagamento. São cada vez mais usados pelos portugueses pela sua conveniência e segurança.

Mas, se tem dúvidas sobre a sua utilização, informe-se primeiro, antes de começar a usar.

Para tirar dúvidas, pode consultar a página do MB Way na Internet e a área sobre o MB Phone, no site sobre operações Multibanco, da SIBS.

* jornalistas do Dinheiro Vivo