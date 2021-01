A CP recuperou 27 unidades ao longo de 2020. Este foi o principal efeito da fusão da empresa de manutenção de material EMEF com a transportadora ferroviária. Depois de terem ficado encostadas durante anos no Entroncamento, automotoras, locomotivas e carruagens ganharam nova vida nas oficinas da empresa. Mesmo em ano de pandemia, que resultou em perdas de 145 milhões, entraram 82 mecânicos.

Os utentes já começaram a sentir os efeitos da recuperação de material circulante, sobretudo no Norte. Dez carruagens (seis Schindler e quatro Sorefame) reforçaram a oferta na linha do Douro. E regressou o comboio MiraDouro, que passou a circular todo o ano entre Porto e o Pocinho com quatro locomotivas a gasóleo recuperadas no Barreiro.