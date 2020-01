CP com bilhetes a cinco euros entre Lisboa e Porto

CP recebe 90 milhões do Estado para prestar serviço público

A CP - Comboios de Portugal lança esta terça-feira uma campanha de descontos em viagens de longo curso para mais de 80 destinos. No total, há 13.500 viagens em promoção, com descontos que vão até aos 80%, de acordo com um comunicado da empresa.

A campanha abrange 4750 viagens na ligação entre Lisboa e Porto, com os bilhetes a custarem cinco euros.

Noutras ligações, numa oferta militada ao número de bilhetes com desconto que for disponibilizado, o custo de uma viagem entre Évora e Lisboa ficará por 2,5 euros; o da ligação Lisboa-Beja por três euros; e nas ligações entre a capital e Coimbra, Aveiro e Covilhã o preço será de quatro euros.

Já nos percursos Lisboa-Faro e Lisboa-Guarda o preço com desconto fica em 4,5 euros. As ligações de Lisboa a Braga, Guimarães e Viana do Castelo ficam por 5,5 euros.

Segundo a CP, que tem vindo a promover campanhas semelhantes de descontos desde 2013, os bilhetes são para classe turística nas ligações feitas por Alfa Pendular e para viagem em segunda classe no Intercidades.

Os descontos dizem respeito a viagens que devem ser realizadas no período entre 16 de janeiro e 31 de março, com os bilhetes a poderem ser adquiridos com uma antecedência de dez dias.

