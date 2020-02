Covid-19: Centeno admite impacto na zona euro mas temporário

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, admitiu impactos do novo coronavírus na economia da zona euro, que ainda não são contabilizáveis, mas adiantou esperar que estes efeitos sejam "temporários".

"Temos estado a monitorizar isso e esperamos que [o Covid-19] tenha efeitos temporários", declarou o responsável português, falando aos jornalistas à entrada para uma reunião do Eurogrupo, em Bruxelas.

Em declarações prestadas à imprensa, Mário Centeno acrescentou: "Devemos estar preocupados, mas também temos de considerar as perspetivas de crescimento a longo prazo da zona euro".

Na reunião dos ministros das Finanças da zona euro serão debatidas as previsões económicas intercalares de inverno da Comissão Europeia, nas quais o executivo comunitário manteve a estimativa de crescimento da economia da zona euro em 1,2% este ano e 2021, após consecutivas revisões em baixa, estabilização que atribui às repercussões económicas do novo coronavírus, contrabalançadas com melhorias no emprego.

Nessas previsões, apresentadas na quinta-feira, a Comissão Europeia projeta um "crescimento constante e moderado" de 1,2% do Produto Interno Bruto (PIB) até 2021 na área do euro, mantendo as anteriores projeções do outono do ano passado.

Porém, aponta como um dos principais fatores externos desfavoráveis o surto do novo coronavírus, que está a gerar "incertezas sobre as perspetivas de curto prazo da economia chinesa e sobre o grau de rutura nas fronteiras num momento em que a atividade de manufatura a nível global permanece em níveis cíclicos baixos", de acordo com o documento.

Também nesse dia, em conferência de imprensa, o comissário europeu para a Economia, Paolo Gentiloni, afirmou ser "muito difícil" prever o impacto do novo coronavírus na economia europeia, afirmando que isso depende da duração e da dimensão do surto, mas admitiu preocupação, dada a importância da China a nível mundial.