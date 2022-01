Como os estilos de humor dos líderes influenciam os trabalhadores

O professor e investigador da Nova SBE (Nova School of Business & Economics), Pedro Neves, desenvolveu um estudo sobre Humor na Liderança, examinando de que forma os estilos de humor dos líderes impactam as equipas e a forma como as mesmas desenvolvem o seu trabalho. As conclusões do estudo revelam que um líder com um estilo positivo potenciam a confiança dos colaboradores, mantém melhores relacionamentos e reduzem os comportamentos desviantes. Enquanto um líder com humor negativo destroem a confiança dos colaboradores e prejudicam o desempenho das equipas.

Pedro Neves refere que "um dos temas que sempre me fascinou é o uso do humor como ferramenta de gestão. Embora há alguns anos atrás pudesse ser visto como um tema estranho, hoje em dia algumas das empresas mais bem-sucedidas utilizam-no como parte de seu ADN. No entanto, ainda existem várias questões sem resposta, nomeadamente sobre como funciona o humor do líder e para quem é mais benéfico/prejudicial".

O ponto que serviu de partida para o estudo procurou analisar se os estilos de humor do líder positivo ajudam a criar confiança no supervisor, com consequências para o desempenho e comportamentos desviantes. A lógica por de trás do estudo é que o humor positivo tem efeitos positivos relativamente à confiabilidade e desperta o desejo de retribuir o mesmo tratamento, seja melhorando o trabalho ou evitando envolver-se em comportamentos destrutivos dirigidos à organização. Por outro lado, o humor negativo significa que o líder carece de autoconfiança e não se preocupa com o bem-estar dos outros e desencadeia comportamentos desviantes, resultando num desempenho inferior.

A amostra do estudo foi de 514 indivíduos empregados e respetivos supervisores de 19 organizações de diversos setores em Portugal.

Outro ponto que foi tido em conta no estudo foi a ideia de que o humor pode ser mais importante para algumas pessoas do que para outras. Os resultados do estudo demonstraram que independente das opiniões, o humor negativo reduz a confiança no supervisor.

Pedro Neves afirma que "o humor do líder positivo ajudará a manter os relacionamentos no local de trabalho e melhora o comportamento dos funcionários, especialmente para indivíduos vulneráveis. Por outro lado é notório que o humor do líder pode "sair pela culatra" se for mal usado. Os estilos de humor do líder negativo são prejudiciais, por isso não se trata de "usar o humor a todo custo", mas sim de usá-lo de maneira adequada e ajustada ao contexto".