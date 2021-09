Romelu Lukaku e Marina Granovskaia oficializaram o regresso do belga a Stamford Bridge este verão.

Muitos abanaram a cabeça de desconfiança ao ver o Chelsea recomprar o avançado Romelu Lukaku por 115 milhões de euros no último mercado de transferências, mas poucos repararam que o clube recuperou esse valor (e com saldo positivo) em saídas. Os blues amealharam 122 milhões entre jogadores que não contavam e jovens da formação sem lugar no plantel de Tuchel.

Um deles, Tammy Abraham foi para a Roma de José Mourinho por 40 milhões de euros. Um jovem formado na academia idealizada por Marina Granovskaia, a diretora executiva do clube inglês, fiel escudeira de Roman Abramovich há quase 20 anos e que por estes dias anda na boca do mundo pela estratégia negocial no mercado de transferências.