Com esta app pode carregar passe dos transportes de Lisboa no telemóvel

A partir desta terça-feira, 26 de outubro, poderá carregar o passe mensal dos transportes da Área Metropolitana de Lisboa através de uma aplicação no telemóvel. A solução também servirá para comprar bilhetes para os comboios da Fertagus e os autocarros da SulFertagus, segundo o anúncio feito na segunda-feira.

Para carregar o cartão Lisboa Viva/Navegante no telemóvel terá de instalar a aplicação Pick Hub, desenvolvida pela startup ​​​​​​​portuguesa Ubirider.

Depois do registo do utilizador e do meio de pagamento (cartão de crédito ou MB Way), terá de acionar a tecnologia NFC (sem contacto) e encostar o cartão ao telemóvel. A funcionalidade está disponível em smartphones com sistema operativo Android e Huawei, além do iPhone 7 ou superior.

A aplicação Pick Hub foi desenvolvida pela Ubirider, startup do Porto liderada por Paulo Ferreira dos Santos e que conta com o grupo Barraqueiro - concessionário da Fertagus - como um dos investidores.

