Cláudio Ramos muda-se para a TVI. E já tem programa

Cláudio Ramos mudou-se da SIC para a TVI e já tem um programa na calha. O profissional vai ser o apresentador do Big Brother 2020, com estreia em março na estação de Queluz.

"A chegada do Cláudio é um grande momento e insere-se na estratégia integrada para 2020. É uma peça muito relevante do nosso tabuleiro. No Big Brother, e depois no futuro em vários géneros e formatos, temos do nosso lado um profissional criativo e versátil. E uma pessoa muito determinada e persistente. O Cláudio é também um ativo decisivo na diversidade da nossa oferta digital e terá expressão em todos os meios do grupo. Ele sempre teve uma visão global da indústria dos media", diz Nuno Santos, diretor da área de entretenimento da TVI, citado em nota de imprensa. A mudança, acrescentou, "faz-se com pessoas sem medo do risco, com espírito aberto e vontade de crescer, fazer melhor e fazer diferente".

"Não podia estar mais entusiasmado com a ideia de participar ativamente na mudança da TVI", diz Cláudio Ramos. "O desafio do Nuno Santos é extraordinário. Mudar faz parte do crescimento de qualquer profissional que ambiciona fazer mais, melhor e surpreender o público com criatividade, entrega e absoluta dedicação. Sei que o Big Brother, reality show que adoro e que não deixa ninguém indiferente, é o princípio da viagem. Venho para somar".

Cláudio Ramos, de 46 anos, nasceu em Luanda, mas cresceu no Alentejo. Na SIC, estação à qual esteve ligado durante vários anos, o profissional estava até recentemente ligado ao programa Passadeira Vermelha, formato de comentário cor-de-rosa, onde era um dos comentadores, marcando ainda presença regular no programa das manhãs da SIC. Era o "vizinho" de Cristina Ferreira n" O Programa da Cristina.

É a mais recente transferência nos media televisivos. Desde o início do ano que as duas estações, em luta pela liderança das audiências, têm vindo a anunciar transferências de figuras na área do entretenimento.

Depois de Ricardo Araújo Pereira (e Governo Sombra) se terem mudado para a SIC, seguiu-se na semana passada a atriz Alexandra Lencastre que vai apresentar "em breve" um programa na SIC Mulher. Agora é a vez da TVI anunciar um reforço nas suas "caras" com a contratação de Cláudio Ramos para um dos formatos aposta em 2020 da estação de Queluz.

É o mais recente reforço da estação na área do entretenimento da TVI. Na semana passada a estação anunciou um acordo com a Sport TV para a transmissão dos jogos da Seleção de Futebol no Euro 2020.

Ana Marcela é jornalista do Dinheiro Vivo