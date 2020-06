Cirque Du Soleil abre processo insolvência. 3.500 funcionários despedidos

O anúncio foi feito esta segunda-feira, com a empresa com sede em Montreal a justificar o pedido de insolvência agora decretado pela "enorme interrupção e encerramento forçado de exibições como resultado da pandemia de covid-19". O objetivo passa agora por reestruturar a sua dívida com assistência do governo do Canadá e de empresas de private equity.

A falência acontece três meses depois da empresa ter suspendido temporariamente a produção dos seus espetáculos, incluindo seis em Las Vegas. Também existiam cerca de 10 espetáculos em tour pelo mundo, onde se inclui "O", "Michael Jackson One" e "The Beatles LOVE".

A Cirque terá cerca de 1 mil milhão de dólares (890 milhões de euros) de dívidas, de acordo com a CNN, que se tornaram insustentáveis com a crise pandémica. É ainda anunciado que a Cirque está a despedir cerca de 3.500 funcionários.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Nos últimos 36 anos, o Cirque du Soleil tem sido uma organização altamente bem-sucedida e lucrativa", disse Daniel Lamarre, CEO do Cirque du Soleil Entertainment Group, em comunicado. "No entanto, com zero de receitas desde o encerramento forçado de todos os nossos espetáculos devido à covid-19, a administração teve que agir rapidamente para proteger o futuro da empresa".

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia