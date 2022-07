CEO da Stellantis anuncia produção de novo modelo da Fiat em Mangualde

"A fábrica automóvel mais antiga do país", de acordo com as palavras de Carlos Tavares, foi o local escolhido para assinalar, na tarde desta quinta-feira, o 60.º aniversário da fábrica da Stellantis em Mangualde, distrito de Viseu. O CEO do grupo automóvel que junta marcas como a Citroën, a Peugeut, a Opel ou a Fiat, entre outras, aproveitou o momento para anunciar o início de produção de um novo modelo da Fiat em Mangualde, já a partir de outubro.

"Pretendemos continuar a liderar o mercado de veículos comerciais e agora, ao acrescentarmos o Fiat Doblo ao portefólio, alcançaremos uma maior eficiência, melhoraremos a nossa competitividade e ofereceremos o melhor aos nossos clientes profissionais", afirmou o líder.

