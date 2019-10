Centeno. Crescimento de 1,9% este ano e 2% em 2020

O Ministro das Finanças está mais otimista para o próximo ano quanto ao crescimento da economia, apontando para uma expansão do produto interno bruto acima das previsões que tinha até aqui e das instituições internacionais que já atualizaram as projeções.

"O cenário macroeconómico subjacente ao Projeto de Plano Orçamental para 2020 mantém a projeção de 1,9% para o crescimento real do produto interno bruto (PIB) em 2019, tal como consta do Programa de Estabilidade 2019-2023, publicado em abril deste ano", refere a nota publicada ao início da manhã na página do Governo.

Já para 2020 Mário Centeno mostra-se mais otimista do que até aqui. "O cenário macroeconómico subjacente ao Projeto de Plano Orçamental prevê uma ligeira aceleração do crescimento do PIB para 2%. Esta projeção assenta na antecipação de uma recuperação do crescimento económico na área do euro, em linha com as previsões de instituições internacionais, como o Fundo Monetário Internacional", assinala o Governo.

A equipa de Mário Centeno acredita que a recuperação da zona euro vai puxar pelas exportações.

