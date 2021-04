Bazuca europeia dá 3,5% ao PIB até 2025. Cada euro tem impacto de 1,4 euros

O plano de recuperação e resiliência (PRR) deverá ter um impacto de 3,5% no produto interno bruto (PIB) até 2025 que resulta os investimentos previstos pelo governo.

A estimativa é avançada pelo Ministério das Finanças, no Programa de Estabilidade que foi entregue esta quinta-feira na Assembleia da República.

"Do exercício de quantificação do impacto dos investimentos do PRR no curto prazo resulta um incremento da taxa de crescimento média anual do PIB de 0,7 pontos percentuais", começa por indicar o documento elaborado pela equipa de João Leão. "De acordo com este cenário, o PIB de 2025 encontra-se 3,5% acima do que estaria face ao cenário sem PRR", acrescenta o programa de estabilidade (PE).

