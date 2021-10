Banco de Portugal afirma que empréstimos em moratória caem para 19,2 mil M€ em setembro

O montante global de empréstimos abrangidos por moratórias no final de setembro era de 19,2 mil milhões de euros, menos 17,2 mil milhões do que em agosto, divulgou esta sexta-feira o Banco de Portugal (BdP).

"Os dados publicados hoje indicam que, no final de setembro de 2021, o montante global de empréstimos abrangidos por moratórias era de 19,2 mil milhões de euros, menos 17,2 mil milhões do que em agosto", pode ler-se no comunicado do BdP.

Segundo o supervisor bancário, o "decréscimo acentuado em setembro" reflete o efeito do fim das moratórias.

"Esta variação reflete as reduções de 8,7 mil milhões de euros nos empréstimos concedidos a particulares e de 8,1 mil milhões de euros nos empréstimos a sociedades não financeiras, e resulta do término da moratória pública a 30 de setembro de 2021 (para as adesões que ocorreram até 30 de setembro de 2020)", sublinha o BdP.

"Esta evolução prolongar-se-á pelo mês de outubro, uma vez que algumas instituições só registam o fim destas moratórias após o final de setembro", acrescenta o supervisor.

Em agosto, o montante global de empréstimos abrangidos por moratórias tinha diminuído em 500 milhões de euros, para 36.300 milhões de euros, face ao mês anterior.

A maioria das moratórias de crédito terminaram a 30 de setembro, tendo os clientes de retomar o pagamento das prestações dos empréstimos a partir de outubro, designadamente créditos à habitação, podendo muitos não ter capacidade para o fazer.

O decreto-lei do Governo, que saiu em agosto, diz que os bancos devem ser diligentes na sinalização de clientes em dificuldades e apresentarem melhorias das condições contratuais nos créditos de clientes que beneficiaram das moratórias públicas (as moratórias privadas já acabaram anteriormente), facilitando o seu pagamento.