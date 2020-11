Aprovada proposta do PCP para suspensão do pagamento por conta

As micro pequenas e médias empresas podem ser dispensadas de fazer o pagamento por conta em 2021. A proposta do PCP que propõe a suspensão temporária do pagamento foi aprovada esta terça-feira apenas com a abstenção do PSD que também tinha uma iniciativa semelhante.

O PCP justifica a norma com o facto de "o apuramento do IRC para 2020 (que serve de base para o cálculo dos pagamentos por conta em 2021) é feito com base nos resultados de 2019", lembram os deputados do PCP, sublinhando que a situação mudou devido à pandemia.

"Para a muitas MPME, os lucros apurados em 2020 com base nos resultados de 2019 não serão replicados em 2021 - muito provavelmente, terão lucros negativos ou muito próximos de zero, levando à sua não tributação em IRC ou a uma tributação mínima, incomparável com o ano anterior", referem os deputados

"Assim, o PPC de 2021 seria um adiantamento ao Estado que, em muitos casos, seria depois devolvido às empresas. Tal situação coloca um problema de tesouraria para as empresas, que teriam de adiantar o PPC, quando este é calculado numa base desfasada da realidade económica e empresarial, que entretanto mudou drasticamente", justificam.

Paulo Ribeiro Pinto é jornalista Dinheiro Vivo

