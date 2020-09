Apple apresenta novos produtos a 15 de setembro

Dona do Fortnite processa Apple e Google após remoção do jogo das lojas de apps

À semelhança de outras fabricantes, também a habitual apresentação da Apple passará a ser um evento digital, devido à pandemia de covid-19. A tecnológica escolheu o dia 15 de setembro para revelar novos produtos.

Como tem acontecido ao longo dos últimos anos, a apresentação que habitualmente decorre em setembro ou outubro costuma trazer novos modelos de iPhone. Este ano, devido à pandemia, surgiam as dúvidas sobre a possibilidade de a apresentação avançar no calendário.

Pondo fim aos rumores, a Apple anuncia que o evento acontecerá na próxima semana, num formato estritamente online, tendo em conta a pandemia de covid-19. O evento arrancará às 18 horas (horário de Portugal continental). Embora não tenham sido avançados mais pormenores sobre o conteúdo da apresentação, os meios especializados referem que, além do novo iPhone, poderá também haver novidades sobre o Apple Watch Series 6 e uma atualização nos modelos de iPad.

É esperado que a empresa liderada por Tim Cook apresente quatro novos modelos de iPhone, num modelo designado por iPhone 12. Os habituais rumores do mercado tecnológico apontam para tamanhos de ecrã a variar entre os 5,4 e 6,1 polegadas.

A apresentação deste ano poderá ainda trazer outra mudança no negócio da Apple, mas desta vez no campo dos acessórios: o conhecido analista Ming-Chi Kuo, que costuma avançar várias informações sobre a Apple, indica a tecnológica poderá deixar de incluir auriculares ou mesmo carregador na caixa do iPhone.

