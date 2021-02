Ano novo em Marte 'celebra-se' este domingo (23 meses depois). Eis as diferenças para a Terra

Um ano tem 365 dias (pode ter 366), certo? Não necessariamente. Depende do planeta, já que na Terra esse é o número de dias (cada um tem 24h) que a Terra demora a dar uma volta completa na órbita do Sol. No caso do nosso vizinho vermelho Marte, um ano em Marte equivale a 687 dias terrestres, ronda por isso os 23 meses.

E este domingo, 7 de fevereiro, é um dia especial (numa perspetiva humana) porque precisamente 23 meses depois é quando Marte conclui mais uma órbita em torno do Sol. A efeméride é celebrada pela Agência Espacial Europeia (ESA) e aproveitamos para explicar como tudo funciona (pode ver mais pormenores na infografia no topo).

Marte demora quase o dobro do tempo que a Terra dos humanos (pelo menos atualmente) precisa para dar a volta ao Sol.

