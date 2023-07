Altice International suspende vários gestores, representantes legais e trabalhadores

A Altice International anunciou esta quarta-feira que suspendeu "vários" gestores, representantes legais e trabalhadores em Portugal enquanto decorre a investigação, no âmbito da Operação Picoas, que deteve, entre outros responsáveis, o cofundador da Altice, Armando Pereira.

Em comunicado, é referido que "a Altice International e suas afiliadas colocaram de licença vários representantes legais, gestores e trabalhadores chave em Portugal e no estrangeiro enquanto esta investigação é conduzida".

A empresa fez saber que avançou para uma "investigação interna" em Portugal, abrangendo "outras jurisdições".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A Altice Portugal está a prestar "toda a colaboração solicitada pelas autoridades portuguesas e manter-se-á disponível para qualquer esclarecimento a fim de auxiliar na investigação em curso", lê-se na nota divulgada no site da empresa.

A holding "toma nota de que as autoridades portuguesas identificaram" a Altice Portugal como tendo sido "alegadamente defraudada como resultado de práticas lesivas e má conduta de certos indivíduos e entidades externas".

"O Ministério Público português esclareceu que a investigação diz respeito a práticas lesivas" que afetaram a "Altice Portugal e as suas subsidiárias", pelo que são "vítimas de fraude", refere o grupo.

A empresa faz ainda saber que, "com efeito imediato", vai "rever e reforçar os processos de aprovação em todas as aquisições, pagamentos, ordens de compra e processos relacionados tanto em Portugal como ao nível da Altice International".

"A Altice International e as suas afiliadas estão atualmente a avaliar os próximos passos apropriados com os respetivos conselheiros legais e vai considerar todas as opções legais, em todas as jurisdições", anuncia a holding no comunicado.

O grupo termina a nota assegurando que "continua a desenvolver as suas atividades" de forma "normal" e que "continuará a realizar negócios com a mais alta integridade no melhor interesse de todos os acionistas, com clientes e funcionários na frente".

A Operação Picoas, recorde-se, decorreu a 13 de julho e contou com cerca de 90 buscas domiciliárias e não domiciliárias, incluindo a sede da Altice Portugal, na zona da Picoas, em Lisboa, e instalações de empresas e escritórios em vários pontos do país, segundo o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) do Ministério Público (MP).

Em atualização